Um 16:28 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 132,26 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'929 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 132,14 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 133,04 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 719'340 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 137,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 3,58 Prozent wieder erreichen. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 99,45 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,42 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 27.10.2026 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,51 CHF gegenüber 1,63 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.80 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 11.13 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.02.2028 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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