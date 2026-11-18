Die Novartis-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 132,68 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'971 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 132,62 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 133,04 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 340'211 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 137,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.11.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Bei 99,45 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,05 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,42 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,70 CHF aus. Novartis liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,51 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,63 CHF je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.80 Mrd. CHF im Vergleich zu 11.13 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Novartis wird am 03.02.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2026 8,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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