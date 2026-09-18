Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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18.09.2026 09:29:00
Novartis Aktie News: Novartis gewinnt am Vormittag
Die Aktie von Novartis zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 116,50 CHF zu.
Das Papier von Novartis konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 116,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'934 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 116,54 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 115,52 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 2'158'841 Stück.
Am 03.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 132,68 CHF. Mit einem Zuwachs von 13,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,23 CHF am 19.09.2025. Mit Abgaben von 17,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,46 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 21.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11.39 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.62 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.
Redaktion finanzen.ch
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