Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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18.09.2026 16:29:00
Novartis Aktie News: Novartis wird am Freitagnachmittag ausgebremst
Die Aktie von Novartis gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 115,88 CHF ab.
Die Novartis-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 115,88 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'852 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 115,52 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 115,52 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'291'359 Novartis-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 132,68 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 12,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,23 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 20,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,46 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,70 CHF aus. Am 21.07.2026 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,35 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 11.39 Mrd. CHF, gegenüber 11.62 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -2,00 Prozent präsentiert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.
Redaktion finanzen.ch
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