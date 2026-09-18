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18.09.2026 12:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Mittag gesucht

Novartis Aktie News: Novartis am Mittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 116,74 CHF zu.

Novartis
116.05 CHF -0.05%
Kaufen Verkaufen

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 116,74 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'937 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 116,98 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 115,52 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'796'211 Novartis-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132,68 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2026. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 12,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,23 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,46 USD belaufen. Novartis veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,35 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11.62 Mrd. CHF umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 26.10.2027 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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