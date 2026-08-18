Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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18.08.2026 09:29:00
Novartis Aktie News: Anleger greifen bei Novartis am Dienstagvormittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 123,68 CHF.
Die Novartis-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 123,68 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'311 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 123,78 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 123,28 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 54'408 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2026 bei 131,50 CHF. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 5,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.09.2025 (96,03 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,46 USD. Novartis veröffentlichte am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,35 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 11.39 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die Novartis-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 26.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,78 USD je Novartis-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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