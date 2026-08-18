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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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18.08.2026 16:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 125,46 CHF.

Novartis
125.40 CHF 1.97%
Kaufen Verkaufen

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 125,46 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'311 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 125,68 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 123,28 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 580'241 Stück gehandelt.

Bei 131,50 CHF erreichte der Titel am 29.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 96,03 CHF. Abschläge von 23,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 3,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,46 USD je Novartis-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 21.07.2026. Das EPS lag bei 1,35 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -2,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.39 Mrd. CHF im Vergleich zu 11.62 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Novartis die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,78 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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