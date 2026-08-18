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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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18.08.2026 12:29:00

Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Dienstagmittag fester

Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Dienstagmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 123,84 CHF.

Novartis
123.86 CHF 0.72%
Kaufen Verkaufen

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 123,84 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'265 Punkten notiert. Bei 124,18 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 123,28 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 246'243 Novartis-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2026 auf bis zu 131,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 5,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,03 CHF am 18.09.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 22,46 Prozent wieder erreichen.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,46 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 21.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.62 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Novartis wird am 27.10.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,78 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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