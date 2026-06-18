Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag nahe Vortagesschluss

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Novartis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 120,88 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 13'793 Punkten steht. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 121,56 CHF an. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 120,70 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 121,50 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 100'717 Novartis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 131,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 27.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.07.2025 bei 91,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,55 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,45 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier. Am 28.04.2026 äusserte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,29 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,65 CHF je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.28 Mrd. CHF – eine Minderung von -13,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11.90 Mrd. CHF eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 21.07.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 20.07.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,71 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Novartis-Aktie in Grün: Studiendaten zu Nesselsucht-Mittel an Fachkongress vorgestellt

Novartis-Aktie in Grün: Studie zu Muskelkrankheit FSHD trifft Hauptziel