Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag auf rotem Terrain

Um 04:28 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 91,06 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 11'437 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 90,83 CHF aus. Bei 92,24 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2'836'813 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 93,95 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 3,08 Prozent niedriger. Am 27.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 73,32 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 19,48 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Novartis gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,46 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12'953,00 USD – ein Plus von 3,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12'531,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Novartis am 18.07.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 17.07.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2023 6,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

