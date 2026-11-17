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17.11.2026 09:29:00
Novartis Aktie News: Novartis verbilligt sich am Vormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 134,84 CHF.
Um 09:28 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 134,84 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'142 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Novartis-Aktie bis auf 134,76 CHF ein. Bei 134,98 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 79'120 Novartis-Aktien umgesetzt.
Bei 137,00 CHF markierte der Titel am 16.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 1,60 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,45 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,25 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,42 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 27.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,63 CHF erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.80 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 11.13 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.
Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 02.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,91 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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