|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.11.2026 16:29:00
Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 133,56 CHF ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,6 Prozent auf 133,56 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 15'028 Punkten steht. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 133,08 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 134,98 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 728'623 Stück gehandelt.
Am 16.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,00 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,58 Prozent hinzugewinnen. Bei 99,45 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,42 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,70 CHF aus. Am 27.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,51 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,63 CHF je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,98 Prozent auf 11.80 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Novartis am 03.02.2027 präsentieren. Am 02.02.2028 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,91 USD je Novartis-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie
Novartis-Aktie springt an: Positive EU-Empfehlung für Cosentyx bei Jugendlichen
SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
JPMorgan dreht den Kurs: Warum die Bank Anlegern jetzt Qualitätsaktien statt Momentum empfiehlt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Novartis AG
|
12:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochmittag in Rot (finanzen.ch)
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis steigt am Mittwochvormittag (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
17.11.26
|SMI-Handel aktuell: So steht der SMI nachmittags (finanzen.ch)
|
17.11.26
|SMI aktuell: SMI am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Novartis AG
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Novartis am 17.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen: SMI an der Nulllinie -- DAX tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Mittwoch in engen Grenzen. In Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.