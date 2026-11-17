Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,6 Prozent auf 133,56 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 15'028 Punkten steht. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 133,08 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 134,98 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 728'623 Stück gehandelt.

Am 16.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,00 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,58 Prozent hinzugewinnen. Bei 99,45 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,42 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,70 CHF aus. Am 27.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,51 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,63 CHF je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,98 Prozent auf 11.80 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Novartis am 03.02.2027 präsentieren. Am 02.02.2028 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,91 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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