Um 12:28 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 134,52 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 15'094 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 134,48 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 134,98 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 308'645 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 16.11.2026 markierte das Papier bei 137,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 1,81 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 99,45 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 35,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,42 USD. Novartis veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,51 CHF gegenüber 1,63 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.80 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 11.13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 03.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Am 02.02.2028 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,91 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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