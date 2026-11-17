|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.11.2026 12:29:00
Novartis Aktie News: Novartis am Dienstagmittag Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 134,52 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 134,52 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 15'094 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 134,48 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 134,98 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 308'645 Novartis-Aktien den Besitzer.
Am 16.11.2026 markierte das Papier bei 137,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 1,81 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 99,45 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 35,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,42 USD. Novartis veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,51 CHF gegenüber 1,63 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.80 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 11.13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Am 03.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Am 02.02.2028 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,91 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie
Novartis-Aktie springt an: Positive EU-Empfehlung für Cosentyx bei Jugendlichen
SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
JPMorgan dreht den Kurs: Warum die Bank Anlegern jetzt Qualitätsaktien statt Momentum empfiehlt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Novartis AG
|
16:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
15:58
|Minuszeichen in Zürich: SLI verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
12:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Dienstagmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis verbilligt sich am Vormittag (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Gewinne in Zürich: SLI präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Gewinne in Zürich: SMI zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Novartis AG
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen am Abend: SMI und DAX tiefer -- Wall Street gibt ab-- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen lässt sich eine schwächere Tendenz beobachten. An der Wall Street geht es am Dienstag nach unten. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.