Novartis Aktie News: Novartis am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Um 09:28 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 115,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'923 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 115,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 115,30 CHF. Bisher wurden heute 112'752 Novartis-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 132,68 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 13,10 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,03 CHF am 18.09.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,46 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 21.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -2,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 11.62 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,80 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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