|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.11.2026 09:29:00
Novartis Aktie News: Novartis am Montagvormittag mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 135,56 CHF zu.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 135,56 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'185 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 135,68 CHF. Bei 135,10 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 110'665 Aktien.
Bei einem Wert von 135,68 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2026). 0,09 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 99,45 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,64 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,42 USD. Am 27.10.2026 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,63 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,98 Prozent auf 11.80 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Novartis wird am 03.02.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 02.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Novartis.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,91 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie
JPMorgan dreht den Kurs: Warum die Bank Anlegern jetzt Qualitätsaktien statt Momentum empfiehlt
Novartis-Aktie stabil: Rhapsido überzeugt mit anhaltender Wirkung bei chronischer Nesselsucht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Novartis AG
|
14:33
|Novartis-Aktie springt an: Positive EU-Empfehlung für Cosentyx bei Jugendlichen (AWP)
|
12:29
|Novartis Aktie News: Novartis macht am Mittag Boden gut (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Zürich in Grün: SLI verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
12:26
|Montagshandel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 mittags steigen (finanzen.ch)
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Montagvormittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: SLI notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Press Release: Novartis receives positive CHMP -2- (Dow Jones)
Analysen zu Novartis AG
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.