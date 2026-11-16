Novartis Aktie News: Novartis am Montagvormittag mit Kursplus

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 135,56 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'185 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 135,68 CHF. Bei 135,10 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 110'665 Aktien.

Bei einem Wert von 135,68 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2026). 0,09 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 99,45 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,64 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,42 USD. Am 27.10.2026 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,63 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,98 Prozent auf 11.80 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Novartis wird am 03.02.2027 gerechnet. Experten kalkulieren am 02.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Novartis.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,91 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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