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16.11.2026 16:29:00
Novartis Aktie News: Novartis zieht am Montagnachmittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 136,42 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 136,42 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'231 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 137,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 135,10 CHF. Zuletzt wechselten 763'505 Novartis-Aktien den Besitzer.
Am 16.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 99,45 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,10 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,42 USD. Am 27.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,63 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11.80 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11.13 Mrd. CHF umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.02.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,91 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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