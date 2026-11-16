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16.11.2026 12:29:00

Novartis Aktie News: Novartis macht am Mittag Boden gut

Novartis Aktie News: Novartis macht am Mittag Boden gut

Die Aktie von Novartis zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 135,46 CHF.

Novartis
135.63 CHF 1.02%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 135,46 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'196 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 135,72 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 135,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 348'059 Novartis-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,72 CHF) erklomm das Papier am 16.11.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,19 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 99,45 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 26,58 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,42 USD aus. Am 27.10.2026 äusserte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,51 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,63 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 11.80 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11.13 Mrd. CHF umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2027 erfolgen. Novartis dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.02.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,91 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.2782 18.12.2026 156216101
Long 168.825 18.12.2026 162353583
Typ Hebel Verfall Valor
Short 13505.999 20.11.2026 157924280
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1577 12.36 161119580
Long 12.3908 6.54 162067406
Long 25.9731 2.25 162918985
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3803 11.73 158194605
Short 11.162 7.16 157436877
Short 36.5622 1.22 157036435
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.60 129204048
Long 8 -40.53 129204046
Long 12 -9.03 160577283
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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