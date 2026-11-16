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16.11.2026 12:29:00
Novartis Aktie News: Novartis macht am Mittag Boden gut
Die Aktie von Novartis zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 135,46 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 135,46 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'196 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 135,72 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 135,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 348'059 Novartis-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,72 CHF) erklomm das Papier am 16.11.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,19 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 99,45 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 26,58 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,42 USD aus. Am 27.10.2026 äusserte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,51 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,63 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 11.80 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11.13 Mrd. CHF umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2027 erfolgen. Novartis dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.02.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,91 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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