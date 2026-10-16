Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Freitagvormittag tiefer

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 124,38 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'325 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 124,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 124,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 420'150 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2026 markierte das Papier bei 132,68 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,67 Prozent. Am 29.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 97,05 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 28,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,42 USD, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -2,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 11.62 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,84 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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