Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit Abschlägen

Die Novartis-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 124,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'375 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 123,80 CHF. Bei 124,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'475'037 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 132,68 CHF. Mit einem Zuwachs von 6,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,05 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 22,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,42 USD. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF erwirtschaftet worden. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.39 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,84 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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