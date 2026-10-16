Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.10.2026 16:29:00
Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Novartis gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 124,50 CHF ab.
Die Novartis-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 124,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'375 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 123,80 CHF. Bei 124,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'475'037 Novartis-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 132,68 CHF. Mit einem Zuwachs von 6,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,05 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 22,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,42 USD. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF erwirtschaftet worden. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.39 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.
In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,84 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie
Neutral-Note für Novartis-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novartis-Investment von vor 5 Jahren verdient
Erste Schätzungen: Novartis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Novartis AG
|
16.10.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|SMI aktuell: SMI verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Zuversicht in Zürich: SMI bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Handel in Zürich: SLI liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Novartis Aktie News: Novartis am Freitagmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu Novartis AG
|16.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Novartis am 16.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.