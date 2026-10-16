Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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16.10.2026 12:29:00
Novartis Aktie News: Novartis am Freitagmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 124,34 CHF.
Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 124,34 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'359 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 124,00 CHF. Bei 124,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 889'905 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 132,68 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,71 Prozent hinzugewinnen. Am 29.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,05 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,95 Prozent.
Nachdem Novartis seine Aktionäre 2025 mit 3,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,42 USD je Aktie ausschütten. Am 21.07.2026 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.39 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.62 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,84 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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