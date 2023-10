Novartis Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Novartis

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 87,12 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 10'861 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 86,83 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,93 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 506'199 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,16 CHF. Mit einem Zuwachs von 3,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,89 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Am 18.07.2023 lud Novartis zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,73 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13'622,00 USD umgesetzt, gegenüber 12'781,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 24.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 22.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,57 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Begehrter «Schoggi»-Rohstoff

Ford nimmt in Europa wieder Fahrt auf

BASF und die Yara prüfen gemeinsame Investition