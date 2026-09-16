Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’853 0.3%  SPI 19’534 0.4%  Dow 52’093 -0.6%  DAX 25’437 0.1%  Euro 0.9454 0.1%  EStoxx50 6’260 0.4%  Gold 4’325 0.7%  Bitcoin 61’988 0.1%  Dollar 0.8187 0.0%  Öl 107.7 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 3 Jahren eingefahren
SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nestlé-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor 10 Jahren eingefahren
DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Suche...
Plus500 Depot

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.09.2026 09:29:00

Novartis Aktie News: Novartis schiebt sich am Vormittag vor

Novartis Aktie News: Novartis schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie von Novartis zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 114,40 CHF.

Novartis
114.35 CHF 0.75%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 114,40 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'821 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 114,48 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 113,52 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 106'550 Novartis-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2026 auf bis zu 132,68 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 18.09.2025 Kursverluste bis auf 96,03 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 16,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,46 USD. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,35 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -2,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 11.62 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,80 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Novartis-Aktie

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.2956 17.12.2027 139789195
Long 12.0553 16.06.2028 157230660
Long 1133.2001 16.10.2026 158827681
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.9098 17.12.2027 158194269
Short 12.0553 18.12.2026 158194266
Short 566.6 18.09.2026 155830652
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.9098 13.57 157035871
Long 11.4465 7.71 157035868
Long 23.1265 3.27 157036630
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 4.2442 20.84 157036435
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.58 129204048
Long 8 -12.04 129204049
Long 12 -7.85 160577283
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten