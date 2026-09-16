Novartis Aktie News: Novartis schiebt sich am Vormittag vor

Um 09:28 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 114,40 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'821 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 114,48 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 113,52 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 106'550 Novartis-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2026 auf bis zu 132,68 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 18.09.2025 Kursverluste bis auf 96,03 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 16,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,46 USD. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,35 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -2,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 11.62 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,80 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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