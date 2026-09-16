Novartis Aktie News: Novartis zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 114,64 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'833 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 115,88 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 113,52 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'300'941 Stück gehandelt.

Am 03.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 132,68 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,74 Prozent hinzugewinnen. Am 18.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,03 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,23 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,46 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 21.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,35 CHF gegenüber 1,71 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 11.39 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Novartis wird am 27.10.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,80 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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