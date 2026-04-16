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16.04.2026 12:29:00

Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 117,86 CHF.

Novartis
117.54 CHF -2.34%
Kaufen Verkaufen

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 117,86 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'196 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 117,38 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 118,76 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 377'514 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 27.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 10,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.05.2025 bei 87,89 CHF. Abschläge von 25,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,49 USD aus. Die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 04.02.2026 vor. Das EPS lag bei 1,01 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,25 CHF je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -7,64 Prozent auf 10.66 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.54 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 28.04.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 27.04.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,76 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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31.03.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
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24.03.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
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