Novartis Aktie News: Novartis gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Um 04:28 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 88,41 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 11'306 Punkten steht. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 88,75 CHF. Bei 88,08 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'418'230 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,52 CHF an. Gewinne von 6,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,95 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,75 USD. Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 31.01.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,44 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -9,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11'423,00 USD im Vergleich zu 12'690,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 29.04.2025 dürfte Novartis die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2024 7,12 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

