Novartis Aktie News: Novartis gewinnt am Donnerstagvormittag

Um 09:28 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 124,46 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'230 Punkten steht. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 124,74 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 123,76 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 154'990 Novartis-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2026 auf bis zu 132,68 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,60 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.10.2025 bei 97,05 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,42 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 21.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -2,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.62 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Novartis die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2026 8,83 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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