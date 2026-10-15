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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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15.10.2026 16:29:00

Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Nachmittag fester

Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von Novartis zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 125,36 CHF zu.

Novartis
125.20 CHF 2.50%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,2 Prozent auf 125,36 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'296 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 125,74 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 123,76 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'561'758 Novartis-Aktien.

Bei einem Wert von 132,68 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2026). Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 5,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.10.2025 (97,05 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 29,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,42 USD ausgeschüttet werden. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 CHF, nach 1,71 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 11.39 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,83 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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