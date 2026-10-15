Novartis Aktie News: Novartis zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 123,70 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'192 Punkten tendiert. Bei 124,74 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 123,76 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 718'080 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 132,68 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,05 CHF. Dieser Wert wurde am 29.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,42 USD aus. Am 21.07.2026 äusserte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,35 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11.62 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Novartis-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,83 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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