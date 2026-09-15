Novartis Aktie News: Novartis zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Um 09:28 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 114,22 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'775 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 114,30 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 113,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 92'529 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 132,68 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,03 CHF am 18.09.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 15,93 Prozent sinken.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,46 USD aus. Novartis liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,35 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11.62 Mrd. CHF gelegen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Novartis wird am 27.10.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,80 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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