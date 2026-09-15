Novartis Aktie News: Novartis am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 113,14 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'796 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 112,46 CHF. Bei 113,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'349'291 Novartis-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132,68 CHF) erklomm das Papier am 03.09.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,27 Prozent hinzugewinnen. Am 18.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,03 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 15,12 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,46 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier. Novartis liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,35 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 CHF je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.62 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,80 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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