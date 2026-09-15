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15.09.2026 12:29:00

Novartis Aktie News: Novartis präsentiert sich am Mittag fester

Novartis Aktie News: Novartis präsentiert sich am Mittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 114,04 CHF nach oben.

Novartis
113.76 CHF -0.49%
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Um 12:28 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 114,04 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'775 Punkten liegt. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 114,42 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 113,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 528'185 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 132,68 CHF markierte der Titel am 03.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 16,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 96,03 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,79 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,46 USD, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Am 21.07.2026 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,35 CHF gegenüber 1,71 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -2,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11.62 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.39 Mrd. CHF.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Novartis.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,80 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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