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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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15.05.2026 09:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Novartis Aktie News: Novartis am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 117,30 CHF.

Novartis
117.36 CHF 0.65%
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Das Papier von Novartis konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 117,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'231 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 117,68 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 117,38 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 589'072 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,00 CHF an. Gewinne von 11,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,89 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,07 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,52 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier. Am 28.04.2026 äusserte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,65 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 10.28 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von -13,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 11.90 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 21.07.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 20.07.2027 dürfte Novartis die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,75 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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