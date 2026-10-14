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14.10.2026 09:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Mit einem Wert von 119,32 CHF bewegte sich die Novartis-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Novartis
122.14 CHF 2.31%
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Die Novartis-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 119,32 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 13'950 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 119,32 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 118,58 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 118,84 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 86'056 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 132,68 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 10,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,05 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 18,66 Prozent wieder erreichen.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,42 USD belaufen. Novartis gewährte am 21.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,35 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11.39 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11.62 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,83 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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