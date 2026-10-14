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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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14.10.2026 12:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Mittag freundlich

Novartis Aktie News: Novartis am Mittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 120,88 CHF.

Novartis
124.16 CHF 1.65%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 120,88 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'067 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 120,90 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 118,84 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 407'418 Novartis-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 132,68 CHF erreichte der Titel am 03.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 97,05 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2025). Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 24,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,42 USD aus. Novartis liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,35 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 11.39 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,83 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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