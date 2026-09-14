Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag gesucht

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,9 Prozent auf 114,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'904 Punkten steht. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 116,04 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 113,20 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'555'052 Stück gehandelt.

Am 03.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 132,68 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,18 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,03 CHF. Dieser Wert wurde am 18.09.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 15,91 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,46 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 21.07.2026. In Sachen EPS wurden 1,35 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,71 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 11.39 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.62 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Novartis wird am 27.10.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,80 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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