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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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14.09.2026 12:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Mittag in Grün

Novartis Aktie News: Novartis am Mittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 115,10 CHF.

Novartis
115.12 CHF 1.47%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 2,7 Prozent auf 115,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'934 Punkten steht. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 115,12 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 113,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 681'730 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 132,68 CHF erreichte der Titel am 03.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 15,27 Prozent zulegen. Am 18.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,03 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 16,57 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,46 USD aus. Novartis liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,35 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11.39 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.62 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 26.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2026 8,80 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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