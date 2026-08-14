Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag leichter

Um 09:28 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 123,28 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'497 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 123,28 CHF. Bei 123,44 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 52'528 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 131,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 6,67 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 96,03 CHF. Abschläge von 22,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,46 USD belaufen. Am 21.07.2026 lud Novartis zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,71 CHF je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 11.39 Mrd. CHF, gegenüber 11.62 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -2,00 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Novartis.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,79 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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