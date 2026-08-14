Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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14.08.2026 12:29:00
Novartis Aktie News: Novartis am Mittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 122,46 CHF ab.
Um 12:28 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 122,46 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'442 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 122,20 CHF. Bei 123,44 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 243'798 Novartis-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 131,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Am 18.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 96,03 CHF ab. Mit Abgaben von 21,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 21.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,35 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2026 8,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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