Novartis Aktie News: Anleger schicken Novartis am Mittwochmittag ins Plus

Das Papier von Novartis konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 90,86 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 12'161 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 90,90 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 89,85 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 524'860 Novartis-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2024 auf bis zu 102,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,05 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (81,10 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,74 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,98 USD belaufen. Novartis liess sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,65 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,15 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 11.90 Mrd. CHF gegenüber 10.34 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 17.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 21.07.2026 dürfte Novartis die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,61 USD je Novartis-Aktie belaufen.

