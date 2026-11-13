Novartis Aktie News: Novartis am Freitagvormittag kaum verändert

Die Novartis-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 134,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 15'069 Punkten tendiert. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 134,50 CHF zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 133,70 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 134,48 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 615'526 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 135,22 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 0,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 99,45 CHF. Mit einem Kursverlust von 25,95 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,42 USD belaufen. Novartis liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,63 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 11.80 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11.13 Mrd. CHF umgesetzt.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 vorlegen. Novartis dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.02.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,91 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Jefferies & Company Inc.: Hold-Note für Novartis-Aktie

Wichtiger Ianalumab-Meilenstein vor FDA-Votum: Novartis-Aktie ohne neuen Kurstreiber

Die grosse Börsenrotation: Defensive ETFs feiern ihr Comeback