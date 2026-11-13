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13.11.2026 16:29:00
Novartis Aktie News: Novartis verliert am Nachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 134,04 CHF abwärts.
Die Novartis-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 134,04 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 15'084 Punkten steht. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 133,48 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 134,48 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'194'104 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,22 CHF) erklomm das Papier am 05.11.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,88 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 99,45 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,42 USD aus. Novartis liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 CHF, nach 1,63 CHF im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.13 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.80 Mrd. CHF ausgewiesen.
Novartis wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 02.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,91 USD je Novartis-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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