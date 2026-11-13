Novartis Aktie News: Novartis am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 134,34 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 15'113 Punkten steht. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 134,76 CHF. Bei 133,70 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 134,48 CHF. Zuletzt wechselten 831'755 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 135,22 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Bei 99,45 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,42 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 27.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 CHF gegenüber 1,63 CHF im Vorjahresquartal. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.80 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,91 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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