Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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13.10.2026 16:29:00
Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Nachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 119,60 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 119,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'942 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 119,52 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 121,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'195'802 Novartis-Aktien.
Am 03.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 132,68 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,94 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,05 CHF am 29.10.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 18,85 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,42 USD, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Am 21.07.2026 äusserte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,35 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11.62 Mrd. CHF gelegen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 26.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2026 8,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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