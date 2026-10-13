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13.10.2026 16:29:00

Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Nachmittag schwächer

Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 119,60 CHF.

Novartis
120.84 CHF 0.95%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 119,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'942 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 119,52 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 121,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'195'802 Novartis-Aktien.

Am 03.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 132,68 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,94 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,05 CHF am 29.10.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 18,85 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,42 USD, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Am 21.07.2026 äusserte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,35 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11.62 Mrd. CHF gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 26.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2026 8,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 11.6327 17.09.2027 159690091
Long 1209.8 16.10.2026 158827681
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.3449 18.06.2027 158194268
Short 202.1 20.11.2026 157924280
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3768 12.26 158193705
Long 11.5219 7.39 160910182
Long 17.7912 4.24 161356918
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5395 13.17 157036435
Short 10.2525 7.69 158193982
Short 21.2246 2.76 158193981
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -39.20 129204045
Long 8 -33.50 129204046
Long 12 -15.03 144145720
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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22.09.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
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17.09.26 Novartis Neutral UBS AG
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Short 14’885.68 13.61 SD2BJU
Short 15’403.27 8.98 SLWB8U
SMI-Kurs: 13’933.04 13.10.2026 16:19:39
Long 13’420.66 19.55 S1B77U
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Long 12’573.64 8.98 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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