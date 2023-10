Novartis Aktie News: Novartis am Mittag mit Kurseinbussen

Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 88,02 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 10'906 Punkten steht. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 87,46 CHF. Bei 88,88 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 763'092 Stück.

Am 11.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,16 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,43 Prozent hinzugewinnen. Bei 69,89 CHF fiel das Papier am 13.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 18.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,73 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 13'622,00 USD gegenüber 12'781,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 22.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,55 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

