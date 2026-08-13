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13.08.2026 09:29:00

Novartis Aktie News: Novartis büsst am Donnerstagvormittag ein

Novartis Aktie News: Novartis büsst am Donnerstagvormittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 124,00 CHF.

Novartis
123.60 CHF -0.26%
Kaufen Verkaufen

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 124,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'489 Punkten steht. Die Novartis-Aktie sank bis auf 123,62 CHF. Bei 123,86 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 84'536 Novartis-Aktien gehandelt.

Am 29.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,50 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 96,03 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 22,56 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,46 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 21.07.2026. Das EPS wurde auf 1,35 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,71 CHF je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -2,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 11.62 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,79 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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