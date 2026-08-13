Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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13.08.2026 16:29:00
Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 123,82 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 123,82 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'503 Punkten steht. Bei 123,44 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 123,86 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 630'034 Novartis-Aktien umgesetzt.
Am 29.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,50 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 6,20 Prozent wieder erreichen. Bei 96,03 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 28,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 3,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,46 USD je Novartis-Aktie. Am 21.07.2026 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,35 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11.39 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11.62 Mrd. CHF umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 26.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,79 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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