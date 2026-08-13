Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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13.08.2026 12:29:00
Novartis Aktie News: Novartis tritt am Mittag auf der Stelle
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 124,10 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 124,10 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'500 Punkten steht. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 124,18 CHF zu. Die grössten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 123,44 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 123,86 CHF. Bisher wurden heute 318'006 Novartis-Aktien gehandelt.
Am 29.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 131,50 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,96 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,03 CHF. Dieser Wert wurde am 18.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 22,62 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,46 USD aus. Am 21.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -2,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11.62 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.39 Mrd. CHF.
Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,79 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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