Novartis Aktie News: Novartis am Mittag mit Aufschlag

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 124,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'246 Punkten notiert. Die Novartis-Aktie legte bis auf 124,92 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 124,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 332'683 Novartis-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (131,00 CHF) erklomm das Papier am 27.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,22 Prozent. Am 22.07.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 36,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,47 USD ausgeschüttet werden. Am 28.04.2026 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,65 CHF je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -13,62 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10.28 Mrd. CHF im Vergleich zu 11.90 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 21.07.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 20.07.2027.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,71 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Analysten sehen bei Novartis-Aktie Potenzial

Buy-Note für Novartis-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Novartis übernimmt Myricx Bio für 1,1 Milliarden US-Dollar - Aktie tiefer