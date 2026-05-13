Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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13.05.2026 09:29:00
Novartis Aktie News: Novartis macht am Vormittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,7 Prozent auf 116,74 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'173 Punkten liegt. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 116,74 CHF an. Bei 116,28 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 173'099 Novartis-Aktien umgesetzt.
Am 27.02.2026 markierte das Papier bei 131,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,22 Prozent hinzugewinnen. Am 16.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,89 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,52 USD. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 28.04.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,65 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.28 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -13,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.90 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Novartis am 21.07.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 20.07.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,75 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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