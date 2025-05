Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit Einbussen

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 90,58 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 12'187 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 90,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,74 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'185'440 Novartis-Aktien.

Bei einem Wert von 102,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2024). Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 13,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,10 CHF ab. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 11,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,98 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 29.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,65 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,15 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 11.90 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 17.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 21.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2027 9,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

